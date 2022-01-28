Перасович оценил шансы УНИКСа на победу в матче с ЦСКА в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в Евролиге.

«Нам предстоит поединок с одной из сильнейших и атлетичных команд Европы, имеющей отличный состав. ЦСКА одинаково хорошо играет и в защите, и в нападении, контролирует подбор. Нам необходимо остановить их во многих аспектах. Мы высоко мотивированы и постараемся сделать все возможное для победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — ЦСКА состоится сегодня, 28 января, начало — в 19.00 по московскому времени.