Перасович назвал важным матч УНИКСа с «Црвеной Звездой» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда» — крепкая, физически сильная команда, одна из лучших защищающихся в Евролиге. Может быть, сербский коллектив и проиграл некоторые матчи, тем не менее, они всегда используют возможность выиграть.

Этот поединок очень важен для УНИКСа. Нам необходимо упрочить свое положение в восьмерке лучших команд. Борьба за плей-офф продолжается. Задача-минимум сейчас — выиграть все домашние поединки в турнире», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Црвена Звезда» состоится 11 февраля в 19:00 по московскому времени.