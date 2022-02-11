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Сегодня, 13:14

Перасович назвал важным матч УНИКСа с «Црвеной Звездой» в Евролиге

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда» — крепкая, физически сильная команда, одна из лучших защищающихся в Евролиге. Может быть, сербский коллектив и проиграл некоторые матчи, тем не менее, они всегда используют возможность выиграть.

Этот поединок очень важен для УНИКСа. Нам необходимо упрочить свое положение в восьмерке лучших команд. Борьба за плей-офф продолжается. Задача-минимум сейчас — выиграть все домашние поединки в турнире», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Матч УНИКС — «Црвена Звезда» состоится 11 февраля в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-uniks-vs-tsrvena-zvezda
БК УНИКС
ФК Црвена Звезда
Велимир Перасович
Евролига
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