Перасович назвал, благодаря чему УНИКС обыграл «Панатинаикос»
Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после победы над «Панатинаикосом» (74:72) в регулярном чемпионате Евролиги отметил, что команда хорошо сыграла в защите.
«На протяжении всего матча мы по-настоящему хорошо защищались. Сегодня любая из команд могла выиграть, но в концовке мы приняли лучшее решение, благодаря которому и добились победы», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=iz-afin--s-pobedoy
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