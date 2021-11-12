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Перасович назвал, благодаря чему УНИКС обыграл «Панатинаикос»

03:18

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после победы над «Панатинаикосом» (74:72) в регулярном чемпионате Евролиги отметил, что команда хорошо сыграла в защите.

«На протяжении всего матча мы по-настоящему хорошо защищались. Сегодня любая из команд могла выиграть, но в концовке мы приняли лучшее решение, благодаря которому и добились победы», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=iz-afin--s-pobedoy

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Евгений Козинов все материалы автора
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