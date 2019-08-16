Павел Астахов: «Думаю, к старту чемпионата Мозгов физически уже будет готов»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов надеется, что центровой Тимофей Мозгов, который восстанавливается от травмы, будет готов к старту сезона.

— В начале следующей недели Тимофей присоединится к команде на сборе в Словении, — цитируют «Известия» Астахова. — Он будет тренироваться по индивидуальной программе. Не хотим форсировать его возвращение в общую группу, понимая все риски. При этом динамика восстановления травмированного колена положительная. Думаю, что к старту чемпионата физически он будет уже готов.

Отметим, что ранее Мозгов не исключил возможность вернуться в НБА.