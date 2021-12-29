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Паскуаль: «Зениту» будет сложно играть против «Црвены Звезды», они играют великолепно»

21:35
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал предстоящий матч против «Црвены Звезды» в Евролиге.

«Нам предстоит завершить этот год сложным матчем, — цитирует тренера сайт «Зенита». — Мы сыграем против команды, которая лично мне очень нравится: тактически — в нападении и в защите они играют великолепно. Мне нравится их организация, их серьезность. Это одна из команд Евролиги, которая сейчас находятся в лучшей форме. Нам будет сложно играть в Сербии. Мы проиграли дома, поэтому нам необходимо отреагировать: сыграть лучше и создать возможности для победы».

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед в 17 матчах. «Црвена Звезда» находится на 12-м месте.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/29/tsrvena-zvezda-zenit-prevyu-evroliga/

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Анна Горшкова все материалы автора
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