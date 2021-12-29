Паскуаль: «Зениту» будет сложно играть против «Црвены Звезды», они играют великолепно»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал предстоящий матч против «Црвены Звезды» в Евролиге.
«Нам предстоит завершить этот год сложным матчем, — цитирует тренера сайт «Зенита». — Мы сыграем против команды, которая лично мне очень нравится: тактически — в нападении и в защите они играют великолепно. Мне нравится их организация, их серьезность. Это одна из команд Евролиги, которая сейчас находятся в лучшей форме. Нам будет сложно играть в Сербии. Мы проиграли дома, поэтому нам необходимо отреагировать: сыграть лучше и создать возможности для победы».
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед в 17 матчах. «Црвена Звезда» находится на 12-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/29/tsrvena-zvezda-zenit-prevyu-evroliga/
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