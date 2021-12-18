Паскуаль: «В матче с мои «Монако» игроки «Зенита» показали, что они настоящие бойцы»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги (85:74).

«Я невероятно рад. Сегодня мои игроки показали, что они настоящие бойцы, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Несмотря на то, что трудности нас не покидают — Кулагин и Лойд играли с температурой, Фрэнкэмп не смог принять участие, Мики выбыл по ходу матча, у Понитки болела спина. Не знаю, почему сейчас на нас обрушилось столько проблем, но сегодня мы играли и боролись как команда. Поэтому в итоге мы одержали победу».

«Зенит» находится на шестом место в турнирной таблице Евролиги. Команда выиграла 10 матчей и шесть проиграла.