Паскуаль считает третью четверть ключевой в матче с «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Маккаби» в Евролиге (78:72) отметил, что команда контролировала игру. Также он добавил, что игроки должны быть довольны показанным на площадке.

— Я хочу поздравить игроков, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — Они сделали большое усилие. Мы невероятно счастливы, потому что играли против отличного соперника. Можно сказать, что контролировали игру, наработанное преимущество в третьей четверти оказалось достаточным для общей победы. «Маккаби» — качественная команда, которая играет со страстью и характером. Было видно, что они были готовы изменить ход игры в любой момент. Контролируя щит и забивая штрафные, мы наконец смогли выиграть. Сегодня мы должны быть рады за себя и свою игру.