Паскуаль считает, что «Зенит» в матче с «Жальгирисом» показал одну из лучших игр в сезоне

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Жальгирисом» в Евролиге отметил, что команда показала одну из лучших игр в сезоне. Также он добавил, что нужно продолжать победный путь.

— Я очень рад сегодняшней победе, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — Мы показали одну из лучших наших игр в этом сезоне, как в защите, так и в нападении. Должен также поздравить «Жальгирис», так как они преподали нам хороший урок. Мы контролировали счет все время и играли с умом в нападении. Это была отличная победа. Мы довольны, что начали сезон очень хорошо. В конце концов день ото дня мы становимся лучше. Мы понемногу возвращаемся в ритм, который у нас был до этой паузы, связанной с месячным перерывом, но нельзя останавливаться. Впереди еще много игр и мы должны продолжить свой путь.