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Паскуаль считает, что матч против «Црвеной Звезды» был лучшим для Риверса в России

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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал итог матча регулярного сезона Евролиги против «Црвеной Звезды» (98:69). Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кей Си Риверс, который набрал 23 очка, совершил 4 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил 2 перехвата.

«Нам удалось восстановиться за эти пару дней, которые у нас были после матча с ЦСКА. Не считая 3-4 минуты в конце второй четверти мы играли на том же уровне — спокойствие в защите, знали, что что делать в нападении. Мы закончили этот матч превосходно. Кей Си Риверс провел, пожалуй, свой лучший матч за «Зенит». Во второй половине встречи он сыграл великолепно и эффективно. Я рад за него», — цитирует Паскуаля официальный сайт питерцев.

После этой победы «Зенит» вышел на пятое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/12/22/krasivo-zavershaem-domashnie-igry-sezona/

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