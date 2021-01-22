Паскуаль поблагодарил игроков «Зенита» за победу над «Эфесом»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу над «Эфесом» (85:78) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Первые 20 минут, возможно, была лучшая наша игра в нападении в домашних матчах. Я всегда стараюсь помогать своим игрокам. Сегодня очевидно было одно — если ты не контролируешь подборы в защите, то можешь проиграть матч. Сегодня мы сделали все хорошо. Конечно, иногда в третьей четверти нам не удавалось забросить, хотя моменты были. Но наибольшая наша проблема в течение матча заключалась в подборах на своем щите. Забирая эти подборы себе «Эфес» забросил 2-3 трехочковых, которые помогли им вернуться в игру. Я хочу поздравить своих игроков за то, что они делают в этом сезоне», — цитирует Паскуаля официальный сайт питерцев.

После этой победы «Зенит» вышел на третье место в турнирной таблице с 13 победами в 19 матчах.