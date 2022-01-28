Паскуаль объяснил, как «Зениту» удалось во второй раз в сезоне обыграть «Эфес»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Эфесом» (76:67) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы очень довольны этой победой. Эта была та игра, в которой каждая из команд могла играть лучше, я считаю. Защита была важным фактором сегодняшнего матча, она отражала цифры на табло. У соперника были возможности забивать с быстрого прорыва, что они и делали, мы пропустили важные очки в этом компоненте. В третьей четверти мы сумели сделать небольшой отрыв, а «Эфес» не смог забросить свои мячи. Надо отдать должное турецкой команде, которая в концовке матча вернулась в игру. Мы сумели сохранить нужный счет и одержать такую важную победу.



Денис Захаров получил повреждение и выбыл, я думаю, на несколько дней. В целом мы закончили игру с небольшими травмами: у Карасева травма плеча, Понитка повредил правую руку. Сейчас нам необходимо будет хорошо отдохнуть и восстановиться, ведь впереди почти весь февраль будут матчи на выезде. А следующая домашняя игра только 25 февраля. Поздравляю с победой и спасибо за поддержку!» — приводит пресс-служба «Зенита» слова Паскуаля.

«Зенит» занимает 4-е место в таблице регулярного чемпионата Евролиги с 13 победами и 7 поражениями. В первом круге российская команда победила «Эфес» со счетом 90:79. Турецкий клуб является действующим победителем Евролиги.