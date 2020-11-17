Паскуаль о поражении от «Химок»: «Во второй половине у нас была возможность решить исход матча»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги проигранного матча «Химках» в рамках 9-го тура регулярного сезона Евролиги (83:88).

— Более-менее мы контролировали счет игры на протяжении 37 минут, — отметил на пресс-конференции Хавьер Паскуаль. — Я думаю, в первой половине матча мы играли лучше, чем показывали цифры на табло. Некоторые ошибки в защите, после которых каждый раз «Химки» наказывали нас трехочковыми и приближались по счету. Во второй половине матча у нас была возможность решить исход матча, но мы не смогли забросить несколько открытых бросков. После этого счет был равный и «Химки», качественная команда, игра была на их стороне. Я думаю, это был такой матч, который могли выиграть обе команды.

Для «Зенита» это второе поражение в пяти сыгранных матчах Евролиги-2020/21. (Тимур Ганеев)