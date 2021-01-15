Паскуаль назвал сильные стороны «Жальгириса» перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал предстоящий матч регулярного сезона Евролиги против «Жальгириса».

«У обеих команд было всего 48 часов между матчами, так что мы должны хорошо восстановиться и хорошо подготовиться к игре психологически. В Мюнхене мы были близки к победе, мы боролись до последней секунды. Дома мы должны показать качественный баскетбол, однако мы знаем, что «Жальгирис» — команда преимущественно с молодыми игроками, в хороших физических кондициях», — цитирует Паскуаля клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — «Жальгирис» пройдет сегодня, 15 января. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы занимают шестое место в турнирной таблице, каунасцы — седьмые. У обеих команд по 11 побед.