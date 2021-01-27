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Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Барселоны»

02:19
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Барселоны» в Евролиге отметил, что соперник был лучше. По его мнению, российская команда была неэффективна в атаке.

— Во-первых, поздравляю «Барселону» с победой. В общем сегодня они были лучше нас, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — В первые 12-13 минут мы были в игре, после этого мы совершили две подряд потери. В тот момент «Барселона» играла лучше и использовала это. Во второй половине матча мы не могли найти свой ритм игры ни в защите, ни в нападении. Мы были неэффективны в нападении, поэтому «Барселона» и ушла в такой отрыв. В последней четверти мы показали характер, мы боролись до последней секунды. У нас были возможности изменить ход игры. В итоге нам следует поздравить «Барселону», как я сказал до этого, они были лучше нас.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/27/barselone-udalos-sravnyat-schet-v-lichnom-protivstoyanii/

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