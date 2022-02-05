Паскуаль назвал большое количество травм причиной поражения от «Реала» в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от «Реала» (64:85) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю «Реал» с победой, они были значительно лучше нас. В первые 20 минут мы играли на равных, но после нескольких свободных бросков, которые мы не забили, хозяева сумели вырваться вперёд. Мы были не так эффективны, как хотели бы. Это реальность, что мы не можем соперничать с «Реалом» в данный момент.



Чтобы играть на таком высоком уровне, на котором играет «Реал», необходимо иметь полный состав игроков. У нас же сегодня не было 5 человек. Это не оправдание, это констатация факта. Мы продолжаем идти на 4-ом месте и готовиться играть против следующего соперника», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Паскуаля.

Матч против «Реала» пропустили баскетболисты «Зенита» Коннер Фрэнкэмп, Матеуш Понитка, Артурас Гудайтис, Денис Захаров и Шабазз Напьер.

«Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги с 14 победами и 8 поражениями. Следующий матч в Евролиге команда проведет 25 февраля против «Барселоны».