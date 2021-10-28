Паскуаль доволен тем, что «Зенит» смог играть на равных с «Реалом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от «Реала» (68:75) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«У нас были шансы на победу в этом матче, но мелкие детали решили исход игры. В двух ситуациях мы должны были остановить соперников, но они дважды ушли в быстрый отрыв, набрали 5 очков и самое важное преимущество. После этого мы были сфокусированны, в защите команда была в игре, в нападении более-менее тоже. Однако в последней четверти этого оказалось недостаточно: мы набрали всего 11 очков, поэтому и не смогли выиграть. Сейчас мы не готовы бороться с командами такого уровня, но сегодня мы впервые боролись на равных. Нам необходимо продолжать работать, делать маленькие шаги вперед. Следующая игра с «Басконией» — отличная возможность. Я знаю, что сейчас в городе действуют ограничения, нелегко попасть на матч, но наши болельщики изумительные. Мы хотим поблагодарить их победами за поддержку», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Паскуаля.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет 29 октября против «Басконии», начало — в 20.00 (мск).