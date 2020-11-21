Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Альбой» в Евролиге (73:66) отметил игру команды в защите. Также он назвал немецкую команду лучшей в турнире по игре в быстрых отрывах.

— Защита была важна сегодня, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — Мы играли против команды с отличным тренером, я думаю, это лучшая команда в турнире по тому, как они играют в быстрых отрывах, как они бегут и используют пространство. Сегодня мы были очень сконцентрированы на этом. Хорошо играли в защите в первые секунды владения мячом в защите, после этого, конечно, мы делали ошибки, но защитой можно быть довольным. Что касается нападения, были моменты, когда в третьей и последней четвертях «Альба» стала играть более агрессивно в защите, и мы потеряли контроль над игрой. В конце концов, взялись за ум, заработали несколько фолов и смогли завершить игру. Это важная победа для нас.