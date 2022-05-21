Пашутин прокомментировал возможное отстранение российских клубов от Евролиги

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Евгений Пашутин поделился мнением о возможном отстранении российских команд от участия в Евролиге.

«Конечно, отстранение наших клубов — это не очень хорошая ситуация. Нужно исходить из того, что есть, и надо, чтобы наш чемпионат, молодежка и сборная не потеряли свой класс, а, наоборот, еще и добавили. Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, думаю, клубы смогут сохранить свой потенциал», — приводит слова Пашутина ТАСС.

Ранее глава Евролиги Жорди Бертомеу сообщил, что российские клубы не смогут принять участия в следующем сезоне турнира. Решение об участии ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля.