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Сегодня, 00:08

«Реал» сравнял счет в серии с «Партизаном». Команды ждет пятый решающий матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» выиграл у «Партизана» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги — 85:78. Счет в серии стал равный — 2-2.

В другой встрече «Маккаби» переиграл «Монако» (104:69) и тоже сравнял счет в серии — 2-2.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Четвертые матчи

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 104:69 (17:24, 30:12, 32:17, 25:16)

Мак: Браун (22), Болдуин (19), Пойтресс (12), ДиБартоломео (11), Хиллиард (11).

Мон: Джеймс (13), Браун (12), Мотеюнас (11).

Счет в серии: 2-2.

«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 78:85 (15:27, 27:18, 13:16, 23:24)

П: Ледэй (25), Папапетру (18), Лессор (11).

Р: Ханга (15), Тавареш (15), Дек (14), Муса (14).

Счет в серии: 2-2.

баскетбол
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Партизан
БК Реал
Евролига
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