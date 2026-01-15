«Олимпиакос» победил «Партизан»
«Олимпиакос» выиграл у «Партизана» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 104:66.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник сербской команды Дуэйн Вашингтон, который набрал 28 очков.
«Олимпиакос» с результатом 13-8 идет на 6-й строчке в турнирной таблице. «Партизан» — последний (6-16).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Партизан» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 66:104 (17:20, 13:32, 13:27, 23:25)
П: Вашингтон (28), Фернанду (11), Маринкович (7), Бонга (7).
О: Везенков (25), Уолкап (12), Дорси (12), Милутинов (12), Питерс (12), Холл (12).
