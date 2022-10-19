«Партизан» дома проиграл «Милану», «Барселона» обыграла «Баварию»

«Милан» на выезде переиграл «Партизан» (80:75) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах «Бавария» дома проиграла «Барселоне» (73:84), «Маккаби» обыграл «Монако» (78:70), «Фенербахче» выиграл у АСВЕЛа (84:63), «Валенсия» оказалась сильнее «Виртуса» (68:65).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Партизан» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 75:80 (27:17, 22:24, 12:21, 14:18)

П: Ледэй (23), Лессор (12 + 10 подборов), Мадар (10).

М: Шилдс (25), Дэвис (15), Пангос (12).

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 73:84 (18:18, 16:19, 19:28, 20:19)

Бав: Рубит (19), Уинстон (11), Уолден (8).

Бар: Лапровиттола (14), Абринес (14), Веселы (14).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 78:70 (14:20, 17:22, 21:17, 26:11)

Мак: Болдуин (21), Браун (13), Соркин (10).

Мон: Лойд (21), Джеймс (15), Окобо (9).

«Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 84:63 (25:19, 17:17, 23:10, 19:17)

Ф: Уилбекин (15), Мотли (13), Калатес (11).

А: Фалль (17), Де Коло (10), Ловернь (8).

«Жальгирис» (Литва) — «Виртус Б» (Италия) — 68:65 (16:24, 15:14, 21:15, 16:12)

Ж: Браздейкис (14), Шмитс (13), Эванс (9).

В: Уимс (15), Мики (9), Жете (9).

«Эфес» (Турция) — «Валенсия» (Испания) — 91:92 (21:20, 24:25, 23:21, 23:26)

Э: Мицич (22), Клайберн (18), Брайант (10).

В: Дублевич (20), Джонс (15), ван Россом (12), Клавер (12).