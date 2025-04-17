«Партизан» и «Црвена Звезда» оштрафованы Евролигой за поведение фанатов

Баскетбольные «Партизан» и «Црвена Звезда» были оштрафованы за поведение их фанатов на матчах Евролиги.

«Партизан» обязан выплатить 25 тысяч евро за бросание предметов на игровую площадку и оскорбительные выкрики болельщиков во время домашнего матча с «Реалом» (89:91).

«Црвена Звезда» должна заплатить 14 тысяч евро за некорректное поведение болельщиков в гостевой игре с «Баварией» (93:97 ОТ).

Также отмечается, что генеральный менеджер сербской команды Неманья Василевич оштрафован на 8 тысяч евро за совершение действий, представляющих собой неуважение к судейской бригаде во время матча.