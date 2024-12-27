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«Партизан» — «Фенербахче»: онлайн-трансляция матча Евролиги

«Партизан» сыграет с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги 27 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шарунас Ясикявичюс, главный тренер БК «Фенербахче».
Фото БК «Фенербахче»

«Партизан» примет «Фенербахче» в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги в пятницу, 27 декабря. Матч пройдет на стадионе «Белградская арена» в Белграде (Сербия). Начало — в 22.30 по московскому времени.

В России трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

В пяти последних очных противостояниях счет 3-2 в пользу турецкой команды.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2024/2025 стартовал 3 октября 2024-го и завершится 11 апреля 2025-го. Плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля, плей-офф -с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

Евролига: таблицы, календарь, результаты, новости и статьи, фото и видео

Баскетбол
БК Партизан
БК Фенербахче
Евролига
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