«Бавария» проиграла «Партизану»
В четверг, 4 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» проиграл «Реалу» (75:81), «Маккаби» переиграл «Жальгирис» (83:65), «Монако» выиграл у «Парижа» (125:104), «Хапоэль» победил АСВЕЛ (87:80), «Партизан» обыграл «Баварию» (92:85).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 75:81 (17:17, 24:20, 18:23, 16:21)
Э: Шмитс (21), Османи (18), Бобуа (11).
Р: Хезоня (22), Лайлс (11), Окики (10).
«Жальгирис» (Литва) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 65:83 (14:22, 16:29, 16:9, 19:23)
Ж: Франсиско (13), Браздейкис (10), Уильямс-Госс (7), Райт (7), Рубштавичюс (7).
М: Уокер (23), Хорд (16), Лундберг (10).
«Монако» (Франция) — «Париж» (Франция) — 125:104 (35:29, 23:17, 33:24, 34:34)
М: Окобо (26), Стразель (22), Джеймс (16), Миротич (14).
П: Робинсон (24),Роден (22), Ифи (17).
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 87:80 (27:17, 20:24, 17:23, 23:16)
Х: Отуру (18), Блэйкни (16), Мотли (16).
А: Де Коло (20), Уотсон (10), Аженса (8), Сельяс (8), Масса (8).
«Партизан» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27)
П: Вашингтон (22), Джонс (21 + 10 подборов), Бонга (10).
Б: Динуидди (25), Лучич (17), Рэтан-Мэйс (11), Фойгтманн (10 + 18 подборов).