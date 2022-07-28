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Сегодня, 04:17

Пангос подписал двухлетний контракт с «Миланом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кевин Пангос.
Фото Global Look Press

Разыгрывающий защитник Кевин Пангос стал игроком «Милана». Итальянский клуб на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним канадцем.

Пангос в начале этого года подписал контракт с ЦСКА, но так и не дебютировал за команду. 25 июля стало известно, что стороны договорились о досрочном расторжении соглашения.

В прошлом сезоне разыгрывающий защитник выступал за «Кливленд». Он принял участие в 24 матчах, набирая в среднем по 1,6 очка и 1,3 передачи.

БК Милан
БК ЦСКА
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