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Пангос назвал вторую победу над «Барселоной» громадным достижением

01:35
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Разыгрывающий защитник «Зенита» Кевин Пангос после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Евролиги (74:61) отметил игру в защите. Счет в серии стал равный — 2-2.

«Я считаю, что мы отлично сыграли в защите, ничего не отдавали им легко. Когда мы действуем быстро и энергично, помогаем друг другу, как сегодня, нам очень сложно забить. Думаю, это — громадное достижение. Сейчас необходимо отдохнуть, посмотреть, что мы можем улучшить в своей игре, выйти и сыграть так, как играли сегодня, даже лучше. Это пятая игра, будет непросто завершить ее в нашу пользу, так что мы должны быть готовы», — цитирует пресс-служба клуба Пангоса.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/04/30/5/

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