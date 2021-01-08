«Зенит» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» победил «Панатинаикос» (89:77).
В составе победителей самым результативным стал Артурас Гудайтис — 25 очков. У «Пао» с 14 очками лучшим снайпером стал Яннис Папапетру.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Зенит» (Россия) — 77:89 (16:26, 19:21, 19:29, 23:13)
«Альба» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 73:85 (17:24, 11:19, 21:20, 24:22)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 71:73 (22:18, 17:20, 14:15, 18:20)
7 января.
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