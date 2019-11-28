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«Панатинаикос» уверенно обыграл «Басконию» в Евролиге

28 ноября 2019, 23:41
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» выиграл у «Басконии» (100:68).

В составе победителей самым результативным стал Джиммер Фредетт, который набрал 21 очко. У гостей по 12 очков набрали Ник Стаускас и Юссуфа Фалл.

«Панатинаикос» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. «Баскония» на десятом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 100:68 (20:17, 26:19, 26:15, 28:17)

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