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«Реал» проиграл «Панатинаикосу», «Монако» переиграл «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Панатинаикос» на своем паркете переиграл «Реал» (87:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах «Маккаби» разгромил АСВЕЛ (94:73), «Милан» дома проиграл «Монако» (63:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 87:86 (22:11, 19:21, 18:22, 28:32)

П: Папаяннис (18 + 10 подборов), Папапетру (15), Недович (13), Эванс (13).

Р: Эртель (18), Серхио Юль (15), Дек (12), Тавареш (12 + 12 подборов).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 94:73 (21:18, 21:19, 28:21, 24:15)

М: Жижич (24), Наннэлли (16), Уилбекин (14), Рейнольдс (15).

А: Каюди (12), К. Адетокунбо (10), Джонс (9), Гист (9).

«Милан» (Италия) — «Монако» (Франция) — 63:72 (17:16, 20:15, 6:20, 20:21)

Мил: Шилдс (22), Бентил (8), Хайнс (8).

Мон: Джеймс (19), Холл (16), Ли (10).

БК АСВЭЛ
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Реал
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