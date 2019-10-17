«Панатинаикос» обыграл «Милан», «Бавария» выиграла у АСВЕЛа
23:24
Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Панатинаикос» обыграл «Милан» (78:79). «Бавария» переиграла АСВЕЛ (104:63). Немецкий клуб одержал вторую победу в трех матчах и на данный момент занимает третье место. Лидирует ЦСКА, который выиграл все матчи.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 78:79 (20:24, 18:14, 19:23, 21:18)
«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 104:63 (30:13, 27:22, 26:16, 21:12)
17 октября.
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