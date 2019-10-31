«Панатинаикос» обыграл «Эфес» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» выиграл у «Эфеса» (86:70).

В составе победителей самым результативным стал Тайрис Райс, который набрал 18 очков. У гостей 28 очков набрал Шэйн Ларкин.

Греческий клуб одержал третью победу в шести матчах и занимает девятое место. У «Эфеса» на данный момент пятая позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 86:70 (24:19, 18:19, 21:16, 23:16)

31 октября.