Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Панатинаикос» обыграл «Эфес» в Евролиге

31 октября 2019, 23:49
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» выиграл у «Эфеса» (86:70).

В составе победителей самым результативным стал Тайрис Райс, который набрал 18 очков. У гостей 28 очков набрал Шэйн Ларкин.

Греческий клуб одержал третью победу в шести матчах и занимает девятое место. У «Эфеса» на данный момент пятая позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 86:70 (24:19, 18:19, 21:16, 23:16)

31 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир