«Бавария» проиграла «Олимпиакосу», «Милан» обыграл «Панатинаикос»

«Панатинаикос» на своем паркете проиграл «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:76. В другой встрече «Олимпиакос» выиграл у «Баварии» — 98:88.

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 75:76 (19:14, 17:26, 15:23, 24:13)

П: Недович (19), Уайт (11), Папаяннис (11).

М: Дилэйни (15), Хайнс (13 + 10 подборов), Риччи (10).

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:98 (29:28, 24:22, 16:23, 19:25)

Б: Рубит (18), Лучич (15), Хиллиард (12), Хантер (12).

О: Дорси (25), Везенков (17), Мартин (14), Слукас (11 + 10 передач).