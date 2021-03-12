«Панатинаикос» обыграл «Маккаби» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» победил «Маккаби» (81:63).

В составе победителей самым результативным стал Иоаннис Папапетру — 20 очков. У гостей с 14-ю очками лучшим снайпером стал Скотти Уилбекин.

Греческий клуб занимает 15-е место в турнирной таблице. «Маккаби» на 14-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 81:63 (25:9, 18:21, 15:25, 23:8)

11 марта.