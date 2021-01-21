«Панатинаикос» победил «Химки». Подмосковный клуб потерпел 13-е поражение подряд в Евролиге

«Химки» потерпели 13-е поражение подряд в матче баскетбольной Евролиги. На этот раз команда уступила в Греции «Панатинаикосу» — 78:94.

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«Панатинаикос» (Греция) — «Химки» (Россия) — 94:78 (23:20, 23:13, 24:18, 24:27)

21 января.