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«Панатинаикос» победил «Химки». Подмосковный клуб потерпел 13-е поражение подряд в Евролиге

21 января 2021, 23:51
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«Химки» потерпели 13-е поражение подряд в матче баскетбольной Евролиги. На этот раз команда уступила в Греции «Панатинаикосу» — 78:94.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Химки» (Россия) — 94:78 (23:20, 23:13, 24:18, 24:27)

21 января.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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