ЦСКА победил «Панатинаикос» в Евролиге
ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 74:98.
В составе победителей самым результативным стал Мариус Григонис. Он набрал 19 очков. У «Панатинаикоса» 16 очков набрал Иоаннис Папапетру.
ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице. «Панатинаикос» идет на 17-й позиции.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия) — 74:98 (20:26, 13:34, 22:17, 19:21)
12 января.
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