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12 января, 23:42

ЦСКА победил «Панатинаикос» в Евролиге

Екатерина Савостина
Корреспондент

ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 74:98.

В составе победителей самым результативным стал Мариус Григонис. Он набрал 19 очков. У «Панатинаикоса» 16 очков набрал Иоаннис Папапетру.

ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице. «Панатинаикос» идет на 17-й позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия) — 74:98 (20:26, 13:34, 22:17, 19:21)

12 января.

БК Панатинаикос
БК ЦСКА
Евролига
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