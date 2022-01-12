ЦСКА победил «Панатинаикос» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 74:98.

В составе победителей самым результативным стал Мариус Григонис. Он набрал 19 очков. У «Панатинаикоса» 16 очков набрал Иоаннис Папапетру.

ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице. «Панатинаикос» идет на 17-й позиции.

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«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия) — 74:98 (20:26, 13:34, 22:17, 19:21)

12 января.