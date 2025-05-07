Баскетбол
7 мая, 00:07

«Панатинаикос» победил «Анадолу Эфес» и стал полуфиналистом Евролиги

Руслан Минаев

«Панатинаикос» дома обыграл «Анадолу Эфес» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги — 75:67.

У греческого клуба самым результативным игроком стал Джеди Осман — 28 очков. У турецкой команды 16 очков на счету Элайджи Брайанта.

«Панатинаикос» победил в серии со счетом 3-2 и стал последним полуфиналистом плей-офф. Ранее в эту стадию вышли «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Монако».

Евролига. 1/4 финала

«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21)

Счет в серии: 3-2

БК Анадолу Эфес
БК Панатинаикос
Евролига
