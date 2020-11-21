Остин Холлинз: «В «Зените» подобрался коллектив, способный решать высокие задачи»

Защитник «Зенита» Остин Холлинз прокомментировал победу российского клуба над «Альбой» (73:66) в рамках 10-го тура Евролиги.

— Побеждать в Евролиге очень непросто, а делать это на выезде — сверхсложная задача, — пояснил «СЭ» Остин Холлинз. — Поэтому мы покидаем Германию в отличном настроении. В первую очередь у нас получилось сыграть в защите. Нам было важно нейтрализовать сильные стороны соперника. Да, во второй половине соперник стал играть гораздо агрессивнее и мы потеряли игровое преимущество, но сумели собраться на концовку. У «Альбы» очень сильная команда, уверен, они еще будут побеждать в регулярном сезоне. Нам же надо продолжать работать над взаимодействиями, сфокусироваться на своих слабостях. В этом году у нас подобрался коллектив, способный решать высокие задачи.

В 11-м туре регулярного сезона Евролиги «Зенит» встретится на выезде с «Жальгирисом». Игра состоится 26 ноября в Каунасе. (Тимур Ганеев)