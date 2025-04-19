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Сегодня, 04:18

Определилась сетка плей-офф Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мяч Евролиги.
Фото Global Look Press

В пятницу, 18 апреля, был сыгран заключительный матч плей-ин Евролиги, по итогам которого определились все пары первого раунда плей-офф.

«Реал» переиграл «Баварию» (93:71) и встретится с «Олимпиакосом» в плей-офф.

В других парах «Фенербахче» сыграет с «Парижем», «Панатинаикос» встретится с «Анадолу Эфес», а «Монако» будет противостоять «Барселона».

Евролига

Плей-офф

Первый раунд

«Олимпиакос» — «Реал»

«Фенербахче» — «Париж»

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»

«Монако» — «Барселона»

Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Барселона
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
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