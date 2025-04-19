Определилась сетка плей-офф Евролиги
В пятницу, 18 апреля, был сыгран заключительный матч плей-ин Евролиги, по итогам которого определились все пары первого раунда плей-офф.
«Реал» переиграл «Баварию» (93:71) и встретится с «Олимпиакосом» в плей-офф.
В других парах «Фенербахче» сыграет с «Парижем», «Панатинаикос» встретится с «Анадолу Эфес», а «Монако» будет противостоять «Барселона».
Евролига
Плей-офф
Первый раунд
«Олимпиакос» — «Реал»
«Фенербахче» — «Париж»
«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»
«Монако» — «Барселона»
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