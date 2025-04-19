Определилась сетка плей-офф Евролиги

В пятницу, 18 апреля, был сыгран заключительный матч плей-ин Евролиги, по итогам которого определились все пары первого раунда плей-офф.

«Реал» переиграл «Баварию» (93:71) и встретится с «Олимпиакосом» в плей-офф.

В других парах «Фенербахче» сыграет с «Парижем», «Панатинаикос» встретится с «Анадолу Эфес», а «Монако» будет противостоять «Барселона».

Евролига

Плей-офф

Первый раунд

«Олимпиакос» — «Реал»

«Фенербахче» — «Париж»

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»

«Монако» — «Барселона»