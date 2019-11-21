«Олимпиакос» в Евролиге победил «Альбу»

«Альба» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграла «Олимпиакосу» — 80:99. Греки с 4 победами занимают 12-е место в турнирной таблице, немцы — 16-е с 2 выигрышами.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:99 (17:30, 21:25, 19:21, 23:23)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры