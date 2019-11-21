«Олимпиакос» в Евролиге победил «Альбу»
21 ноября 2019, 23:59
«Альба» в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграла «Олимпиакосу» — 80:99. Греки с 4 победами занимают 12-е место в турнирной таблице, немцы — 16-е с 2 выигрышами.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:99 (17:30, 21:25, 19:21, 23:23)
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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