«Олимпиакос» уступил «Фенербахче». Спанулис установил рекорд Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» принимал «Фенербахче». Гости победили со счетом 96:87.

В этой игре историческое достижение установил защитник «Олимпиакоса» Василис Спанулис. 37-летний грек стал самым результативным игроком в истории Евролиги.

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«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 87:96 (20:22, 20:30, 21:22, 26:22)

2 января.