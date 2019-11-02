«Олимпиакос» проиграл «Маккаби», «Реал» одолел «Альбу»

«Олимпиакос» на своем паркете проиграл «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги (65:90). В другой встрече «Реал» обыграл «Альбу» (85:71).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Альба» (Германия) — 85:71 (28:14, 14:24, 22:18, 21:15)

Р: Алари (12), Рэндолф (12), Льюль (12), Таварес (11).

А: Херманнссон (13), Масон (10), Сива (10), Тиман (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 65:90 (21:24, 19:21, 16:23, 9:22)

О: Принтезис (16), Пол (12), Спанулис (8).

М: Дорси (19), Уилбекин (19), Уолтерс (10).

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей