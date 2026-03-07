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7 марта, 01:41

«Олимпиакос» победил «Панатинаикос» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 6 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» проиграл на своем паркете АСВЕЛ (88:91), «Бавария» победила «Црвену Звезду» (85:80), «Олимпиакос» выиграл у «Панатинаикоса» (86:80), «Париж» обыграл «Басконию» (97:81).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 88:91 (19:26, 28:23, 15:19, 26:23)

Э: Хазер (20), С. Ли (18), Шмитс (12).

А: Ангола (26), Сельяс (15), Эртель (14).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 80:85 (17:23, 26:27, 27:22, 10:13)

Ц: Монеке (22), Нвора (10), Батлер (10).

Б: Обст (16), Рэтан-Мэйс (13), Димитриевич (11), Маккормак (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Панатинаикос» (Греция) — 86:80 (20:13, 20:16, 18:27, 28:24)

О: Дорси (13), Милутинов (12), Ниликина (10), Джозеф (10), Уорд (10).

П: Нанн (20), Осман (14), Эрнангомес (14), Хэйс-Дэвис (12).

«Баскония» (Испания) — «Париж» (Франция) — 81:97 (20:24, 17:34, 23:26, 21:13)

Б: Оморуйи (17), Фриш (13), Луваву-Кабарро (13), Симмонс (12), Диаките (11).

П: Ифи (21), Робинсон (19), Роден (16), Стивенс (11).

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Баскетбол
БК Анадолу Эфес
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БК Олимпиакос (Пирей)
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