«Олимпиакос» обыграл «Милан», «Маккаби» уступил «Баварии»

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» победил «Милан» (86:75). В составе победителей самым результативным стал Костас Скулас, который набрал 17 очков.

«Бавария» на выезде обыграла «Маккаби» (85:82). У немецкого клуба лучшим снайпером с 26-ю очками стал Владимир Лучич.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 86:75 (18:21, 18:21, 27:16, 23:17)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Бавария» (Германия) — 82:85 (15:15, 10:19, 30:26, 27:25)

14 октября.