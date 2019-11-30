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«Олимпиакос» обыграл «Милан»

00:43
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«Олимпиакос» на своем паркете переиграл «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги (91:70). Греческая команда одержала вторую победу, а итальянский коллектив потерпел второе поражение подряд.

В турнирной таблице «Милан» идет на 6-м месте, а «Олимпиакос» — на 10-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 91:70 (15:19, 25:18, 31:16, 20:17)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

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