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23 мая 2025, 18:00

«Олимпиакос» — «Монако»: онлайн-трансляция матча «Финала четырех» Евролиги

«Олимпиакос» сыграет с «Монако» в полуфинале «Финала четырех» Евролиги 2025 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Олимпиакос» (Греция) сыграет с «Монако» (Монако) в полуфинале «Финала четырех» Евролиги 2025 в пятницу, 23 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Этихад арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 21.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний ничья — 7-7.

В первом матче регулярного чемпионата текущего сезона «Олимпиакос» победил «Монако» со счетом 89:80, во второй игре сильнее была команда из Фонвьея — 80:77.

Матч за 3-е место и финал Евролиги 2025 состоятся в воскресенье, 25 мая.

Евролига: таблицы, календарь и результаты в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

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