«Олимпиакос» сыграет с «Монако» в полуфинале «Финала четырех» Евролиги 2025 23 мая

«Олимпиакос» (Греция) сыграет с «Монако» (Монако) в полуфинале «Финала четырех» Евролиги 2025 в пятницу, 23 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Этихад арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 21.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний ничья — 7-7.

В первом матче регулярного чемпионата текущего сезона «Олимпиакос» победил «Монако» со счетом 89:80, во второй игре сильнее была команда из Фонвьея — 80:77.

Матч за 3-е место и финал Евролиги 2025 состоятся в воскресенье, 25 мая.

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