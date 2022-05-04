«Олимпиакос» победил «Монако» и стал последним участником «Финала четырех» Евролиги

«Олимпиакос» победил «Монако» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги — 94:88.

Самым результативным игроком встречи стал защитник монегасков Майк Джеймс, набравший 24 очка.

«Олимпиакос» выиграл серию у «Монако» со счетом 3:2 и стал последним участником «Финала четырех». До греческой команды в полуфинал вышли «Барселона», «Реал» и «Анадолу Эфес».

«Финал четырех» Евролиги пройдет с 19 по 21 мая в Белграде.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

1/4 финала

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 94:88 (11:13, 30:35, 25:22, 28:18)

О: Маккиссик (18), Уолкап (17), Дорси (16)

М: Джеймс (24 + 10 передач), Уаттара (15), Ли (14)