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«Олимпиакос» обыграл «Химки» в Евролиге

9 апреля 2021, 22:41
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«Химки» проиграли «Олимпиакосу» (75:85) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Олимпиакоса» Александр Везенков, он набрал 20 очков.

«Химки» проиграли третью игру подряд и располагаются на последнем месте. «Олимпиакос» занимает 12-ю строчку.

 

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Химки» (Россия) — 82:75 (24:18, 18:23, 21:14, 19:20)
9 апреля.

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