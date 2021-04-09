«Олимпиакос» обыграл «Химки» в Евролиге
9 апреля 2021, 22:41
«Химки» проиграли «Олимпиакосу» (75:85) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Олимпиакоса» Александр Везенков, он набрал 20 очков.
«Химки» проиграли третью игру подряд и располагаются на последнем месте. «Олимпиакос» занимает 12-ю строчку.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Химки» (Россия) — 82:75 (24:18, 18:23, 21:14, 19:20)
9 апреля.
3
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю