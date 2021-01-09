«Олимпиакос» обыграл «Баварию» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» победил «Баварию» (84:82).

У победителей самым результативным стал Костас Слукас — 24 очка. У «Баварии» с 26-ю очками лучшим снайпером стал Деннис Сили.

«Олимпиакос» занимает девятое место. «Бавария» на шестой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Бавария» (Германия) — 84:82 (19:22, 25:24, 20:15, 20:21)

8 января.