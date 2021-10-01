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«Олимпиакос», «Фенербахче» и АСВЕЛ обыграли своих соперников в Евролиге. Видеообзоры матчей

1 октября 2021, 23:01
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«Олимпиакос» обыграл «Басконию» (75:50) в регулярном чемпионате Евролиги.

В других встречах турнира «Фенербахче» оказался сильнее «Црвены Звезды» (61:57), а «Жальгирис» не смог выиграть у АСВЕЛа (88:76).

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 75:50 (28:13, 19:9, 16:20, 12:8)

«Фенербахче» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 61:57 (18:15, 10:11, 17:11, 16:20)

АСВЕЛ (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 88:76 (19:16, 25:20, 19:19, 25:21)

Видеообзор матча «Олимпиакос» — «Баскония» (75:50):

Видеообзор матча «Фенербахче» — «Црвена Звезда» (61:57):

Видеообзор матча АСВЕЛ — «Жальгирис» (88:76):

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Виктория Кравченко все материалы автора

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