«Олимпиакос», «Фенербахче» и АСВЕЛ обыграли своих соперников в Евролиге. Видеообзоры матчей
«Олимпиакос» обыграл «Басконию» (75:50) в регулярном чемпионате Евролиги.
В других встречах турнира «Фенербахче» оказался сильнее «Црвены Звезды» (61:57), а «Жальгирис» не смог выиграть у АСВЕЛа (88:76).
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 75:50 (28:13, 19:9, 16:20, 12:8)
«Фенербахче» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 61:57 (18:15, 10:11, 17:11, 16:20)
АСВЕЛ (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 88:76 (19:16, 25:20, 19:19, 25:21)
Видеообзор матча «Олимпиакос» — «Баскония» (75:50):
Видеообзор матча «Фенербахче» — «Црвена Звезда» (61:57):
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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