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«Барселона» проиграла «Олимпиакосу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 31 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» победил «Барселону» (95:74), «Альба» потерпела поражение от «Эфеса» (70:86), «Маккаби» выиграл у «Реала» (79:78), «Милан» переиграл «Виртус» (99:90).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 70:86 (19:25, 16:26, 17:17, 18:18)

А: Херманнссон (24), Уильямс (16), Прочида (10).

Э: Нвора (16), Отуру (16), Бобуа (14), Брайант (10), Оздемироглу (10).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 79:78 (21:23, 15:20, 19:21, 24:14)

М: С. Ли (19), Йокубайтис (17), Соркин (13), Рэйман (2 + 14 подборов).

Р: Хезоня (18), Кампаццо (16), Тавареш (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 95:74 (21:17, 23:19, 21:14, 30:24)

О: Фурнье (19), Везенков (18), Милутинов (12), Дорси (12).

Б: Пантер (18), Мету (12), Эрнангомес (11).

«Милан» (Италия) — «Виртус Б» (Италия) — 99:90 (21:14, 23:21, 22:32, 33:23)

М: Миротич (21 + 13 подборов), Ледэй (19), Козюр (18), Тонут (14).

В: Шенгелия (25), Белинелли (21), Морган (11 + 10 передач).

Баскетбол
БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК Барселона
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
Евролига
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